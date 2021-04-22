Advertisements
عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون
الخميس 22/أبريل/2021 - 03:00 م
محمد أيمن
Advertisements
وجه واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة غامضة إلى مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن قام بإستبعاده من مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم الخميس.
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال عواد :" شكرًأ على دعمك " مع شارة إلى الحساب الرسمي لنادي الزمالك وقبعة الساحر.
يُذكر أن عواد مستبعد من المشاركة مع الزمالك منذ الموسم الماضي حيث قرر كارتيرون إستدعاء الثنائي محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش لخوض مواجهة الإنتاج الحربي على الرغم من الأخطاء التي وقع بها جنش في القمة.
Advertisements