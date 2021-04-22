طارق يحيى لابراهيم فايق على 9090: ابراهيم يوسف "ضربنى بالشلوت"



كشف الكابتن طارق يحيى نجم تادى الزمالك أغرب موقف تعرض له فى الملعب وكيف ضربه الكابتن المرحوم ابراهيم يوسف بالشلوت فى مباراة المقاولون العرب .

طارق يحيى قال لابراهيم فايق فى برنامج اول الخط على الراديو 9090 ان غزال مصر الراحل حذره قبل مباراة للمقاولون من لعبة تتكرر لهم فى كل مباراة .ز وفى المباراة حصلت نفس اللعبة فطار خلفه جريا وضربه بالشلوت .



طارق يحيى وصف شلوت ابراهيم يوسف بشلوت المحبة .. وكشف يحية ايضا عن اول راتب تقاضاه من الزمالك وهو فى قطاع الناشئين وانه حصل عليه من كابتن يحيى امام وكان 5 جنيه اسبوعيا .

وعن اول عقد رسمى مع النادى قال كان بـ 7 الاف جنيه فى السنة ولم يحصل عليهم .



وعن اول سيارة ركبها فى حياته قال كانت سيارة 128 حمراء .. واشتراها له كابتن محمد صلاح واخد سمسرة 500 جنيه .



ابراهيم فايق فى الاسبوع الثانى م رمضان يستضيف سمير عثمان ..وسامي الشيشيني..ووليد صلاح الدين..وضياء السيد..ومحمد عمر ..ومحدي طلبة ليحكو لهم ذكرياتهم مع اول الخط وكيف كانت البدايات .