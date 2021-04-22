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اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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حضر اليوم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ ختام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري، بمقر مركز التدريب الإقليمي بالشركة، والتي استمرت على مدار يومان بحضور كلًا من أحمد القناوي، مدير إدارة إعداد المناهج بالمسار الوظيفي بالشركة القابضة، وإبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة، ومحمد عبد الله، مدير إدارة المتابعة التجارية بالشركة القابضة، وشركات الدقهلية، والغربية، ومياه الشرب بالأسكندرية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الخطة العامة للإدارة العامة للمسار الوظيفي، واستكمالًا لورش تحديث المناهج التدريبية للمسار الوظيفي لوظيفة محاسب تجاري، التي تُعقد تحت إشراف إيمان خضر، مدير عام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة، ومشاركة القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، بإشراف وتوجيه الدكتور هشام عفيفي، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة.
اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"
اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"
اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"
اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"
اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"
اختتام ورشة تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري بـ"مياه الدقهلية"

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