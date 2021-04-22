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"رويترز": إسرائيل وسعت بشدة ضرباتها الجوية على ما تشتبه أنها مراكز إيرانية بسوريا

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:23 م
قصف صاروخي
قصف صاروخي
وكالات
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر غربية، اليوم الخميس، أن إسرائيل وسعت بشدة ضرباتها الجوية على ما تشتبه أنها مراكز إيرانية في سوريا.

 

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، عن شن بلده أكثر من 500 ضربة على سوريا في عام 2020.

 

 ووفقًا لوكالة رويترز، أكد 12 مسؤولا من العسكريين في سوريا وأجهزة المخابرات الغربية، أن على رأس قائمة الأهداف الإسرائيلية "أي بنية تحتية من شأنها أن تعزز مساعي إيران لإنتاج المزيد من الصواريخ دقيقة التوجيه التي يمكن أن تضعف التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وليس أي أصول عسكرية قائمة مرتبطة بإيران".

 

وأوضح المسؤولون إلى أن تطوير الصواريخ دقيقة التوجيه سرا في سوريا يعتبر نشاطا أقل عرضة للهجمات الإسرائيلية من نقلها عن طريق البر أو الجو من إيران.

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قصف صاروخي سوريا ايران إسرائيل

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