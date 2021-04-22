فاتح تريم يستبعد مصطفى محمد من مباراة أنطاليا سبور





واصل الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي الإبتعاد عن فريقه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وخرج مصطفى محمد للمباراة الثالثة على التوالي من حسابات مدربه فاتح تريم في لقاء أنطاليا سبور المقرر لها بعد غدٍ السبت لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مباريات الدوري التركي.





وقالت تقارير صحفية تركية أن اللاعب سيتحدد موقفه بناء على المسحة الطبية التي خضع لها يوم أمس الأربعاء للكشف عن ما إذا كان قد تم شفاءه من الإصابة بالفيروس من عدمه.





إلا أن القائمة التي أعلنها فاتح تريم لمباراة الغد خلت من إسم مهاجم الزمالك الذي رحل عن القلعة البيضاء للإحتراف في الدوري التركي لمدة موسم ونصف الموسم.



