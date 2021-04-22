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130 طلبا لتخريد السيارات حتى الآن في بورسعيد

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن أنه جرى تقديم 130 طلبا من المواطنين حتى الأن لتخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، منهم 60 طلب تحت التنفيذ.

وأشار المحافظ، خلال متابعته أخر تطورات منظومة "تخريد السيارات"، إلى أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة.

وأكد على أن المحافظة ترسل ممثلين أسبوعيًا إلى اللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية في القاهرة لمتابعة الجديد في المبادرة.

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