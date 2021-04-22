مباحث تموين الإسماعيلية تضبط موادا غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت مباحث التموين الإسماعيلية من ضبط كميات من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية بدائرة ثالث، وذلك تحت إشراف اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وبرئاسة العميد محمد الاعصر رئيس مباحث التموين.



وكانت وردت معلومات لمباحث تموين الإسماعيلية بتداول سوبر ماركت بدائرة ثالث منتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة. وبالعرض على العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الاعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات.



وعقب تقنبن الإجراءات تم ضبط المدعو أ ت صاحب السوبر ماركت، وبالتفتيش تم ضبط 150 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة من دواجن وجبن وبقوليات ومقرمشيات جميعها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

