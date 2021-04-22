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انتقال فريق من النيابة لمعاينة مكان واقعة اغتصاب فتاة معاقة بالمطرية

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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انتقل فريق من نيابة المطرية لإجراء معاينة في واقعة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد 3 أشخاص، ومناقشة شهود العيان والكشف عن ملابسات الواقعة بالكامل.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتمكنوا من القبض على ثلاثة من المتهمين سائقين ميكروباص، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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