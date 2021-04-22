انتقال فريق من النيابة لمعاينة مكان واقعة اغتصاب فتاة معاقة بالمطرية

انتقل فريق من نيابة المطرية لإجراء معاينة في واقعة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد 3 أشخاص، ومناقشة شهود العيان والكشف عن ملابسات الواقعة بالكامل.





وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.



