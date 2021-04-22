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الحريري من الفاتيكان: البابا يرغب بزيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:34 م
الحريري
الحريري
وكالات
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قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري من الفاتيكان، اليوم الخميس، إن البابا يرغب بزيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن لبنان سيغرق مثل تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة ونقل تلفزيون MTV عنه قوله في افتتاح جلسة البرلمان "سنغرق جميعنا دون استثناء".

 

ودخل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون في خلاف حول حكومة جديدة منذ شهور، محطما الآمال في عكس اتجاه الانهيار المالي المتفاقم في لبنان. وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 200 مليون دولار لتغطية تكاليف الوقود لشركة الكهرباء اللبنانية.

 

وأغلقت محطة الزهراني لتوليد الكهرباء وهي واحدة من أربعة منتجين رئيسيين للكهرباء في لبنان بعد نفاد وقودها. وقالت وزارة الطاقة إنه لا توجد أموال لدفع ثمن الواردات بعد مارس.

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سعد الحريري زيارة لبنان الفاتيكان البابا

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