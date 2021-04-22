معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بجامعة حلوان يحصل على تجديد EGAC

جدد المجلس الوطني للاعتماد بوزارة الصناعة والتجارة EGAC، اعتماد معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك على المواصفة القياسية ISO 17025: 2017، ويعتبر المعمل معتمدًا في مجموعة من الاختبارات التي تقيس ثبات اللون للعوامل المختلفة، وذلك في ظل دعم ورعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الأستاذة الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التهنئة لكلية الفنون التطبيقية لحصولها على هذا الاعتماد مؤكدًا علي تفرد جامعة حلوان وكلياتها والمعامل المتخصصة بها التي تتميز بتقديم خدمات مجتمعية فريدة من خلال كوادر من أعضاء هيئة التدريس يقومون بالإشراف على هذه المعامل لتكون بيت خبرة ومركزًا متخصصا للأبحاث والاختبارات.





وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن المعمل يعد الثاني المعتمد على مستوى جامعة حلوان.





ويدير المعمل الأستاذة الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، والأستاذة الدكتورة هالة شوقي المدير الفني، والأستاذة الدكتورة جيهان شكري مدير الجودة ويقوم معمل جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بقياس شدة ثبات اللون على الأقمشة المصبوغة والمطبوعة للعينات المختلفة، وأيضا قياس تركيب الألياف ونوعها الي جانب اختبارات قياس الاس الهيدروجيني للسوائل وقياس اللزوجة للسوائل وقياس شدة اللون للأقمشة، وقد تم تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة وهو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر وأفريقيا ويعد المجلس الوطني للاعتماد هو الوحيد في الشرق الأوسط المسئول عن إعطاء الاعتماد لمعامل الاختبارات، هذا ويستقبل المعمل العينات لقياسها لكافة الاختبارات المتاحة.





وقدمت كلية الفنون التطبيقية الشكر للأستاذة الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، ولفريق العمل، أ.د هالة شوقي المدير الفني للمعمل، أ. د جيهان شكري مدير الجودة بالمعمل، أ.د عبير إبراهيم نائب مدير الجودة، أ.د شريف حسن أ.د . داليا فكرى، أ.د جاكلين إبراهيم، أ. م. د مي شاهين، أ م. د الأمير أمام، م. م سليمان رمضان، م سارة عمارة، م هاجر جمال، م شيماء صلاح، وذلك تقديرا لجهودهم وعملهم المتميز والمتفاني بالمعمل.