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موسيماني يحدد أولويات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي أولويات القلعة الحمراء خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادمة القادمة.

وعلم " الفجر الرياضي " أن موسمياني قد أبلغ إدارة القلعة الحمراء بضرورة تدعيم مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى ضرورة الحصول على ثنائي أجنبي مميز.

ويعاني الأهلي من عدم وجود بديل لحسين الشحات في مركز الجناح الأيمن بعد تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية في الوقت الذي يلعب فيه أفشة دون وجود منافسه حقيقة في مركز صناعة اللعب.

يُذكر أن الاهلي تلقى يوم أمس الخسارة الأولى له في بطولة الدوري المصري على يد فريق نادي سموحه بهدف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر.

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موسيماني سموحة الدوري المصري الممتاز الاهلي

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