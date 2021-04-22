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رؤوف عبد العزيز صاحب فضل.. يوسف الاسدي نجاح مسلسل الطاووس فاق توقعاتي

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عبر الفنان الشاب يوسف الأسدي عن سعادته الغامرة بردود الأفعال التي تلقاها عن شخصية"توفيق" التي يقدمها خلال السياق الدرامي بمسلسل "الطاووس" سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشارع المصري، مشيرة إلي أنها فاقت كل توقعاته.

وأكد الأسدي، أنه يدين بالفضل في اختياره لتقديم لهذا الدور للمخرج رؤوف عبد العزيز، صاحب البصمة والرؤية المختلفة، نظرا لأن هذه الدور صعب وجديد عليه تماما، ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها قبل ذلك، ويحتاج إلى مخرج يكون واثق فيه بدرجة كبيرة جدًا.

وأشار الأسدي، أنه يعتبر مسلسل "الطاووس" بمثابة نقطة الإنطلاقة الحقيقة بالنسبة له في مجال التمثيل، على الرغم من كونه شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الدرامية، ولكن الطاووس قدمه بشكل جديد على الجمهور.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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