Advertisements

عضو هيئة تدريس بـ"تطبيقية حلوان" يشارك كأول فنان مصري بمعرض إندونيسيا الدولي

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
شارك الدكتور محمود القريني الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بمعرض إندونيسيا الدولي لفناني الألوان المائية بالعاصمة جاكارتا كأول فنان مصري يشارك بالمعرض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 

وأشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم بما تمتلكه جامعة حلوان من كوادر مشرفة تستطيع أن تمثل مصر في جميع المحافل الدولية والمحلية، وهو ما تسعى الجامعة لاستثماره ودعمه بشكل كبير لرفع تصنيفها محليًا ودوليًا.

وتابع أن احتواء الجامعة على تخصصات مميزة وفريدة وخاصةً الفنية منها، ومن بينها كلية الفنون التطبيقية أعرق الكليات الفنية على مستوى الشرق الأوسط يعزز من فرص تمثيل الجامعة محليا وإقليميا ودوليا بما تقدمة من إبداعات اساتذتها وطلابها في شتى المناحي والمجالات. 

وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن مشاركة أحد أساتذة الكلية المميزين بالمعرض قد لاقت ردود أفعال إيجابية لدى جمهور المتلقين، وخاصةً في ظل كونها أول مشاركة مصرية، مضيفة أن المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية تساهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات ونقلها للطلاب والتعرف إلى أحدث ما وصلت إليه الفنون على مستوى العالم، ونقل الخبرات العالمية لأبنائنا بما يؤهلهم للمنافسة بشكل قوي ومميز. 

وأشار الدكتور محمود القريني، إلى أن هذا المعرض يقصده المبدعون من جميع أنحاء العالم، بمختلف الثقافات واللغات ولكن لغة الفن تزيل جميع العقبات والحواجز من أمامها. 

جاء المعرض بمشاركة 300 فنان من مختلف دول العالم. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة حلوان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

01:46 م

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر