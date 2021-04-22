عضو هيئة تدريس بـ"تطبيقية حلوان" يشارك كأول فنان مصري بمعرض إندونيسيا الدولي

شارك الدكتور محمود القريني الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بمعرض إندونيسيا الدولي لفناني الألوان المائية بالعاصمة جاكارتا كأول فنان مصري يشارك بالمعرض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وأشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم بما تمتلكه جامعة حلوان من كوادر مشرفة تستطيع أن تمثل مصر في جميع المحافل الدولية والمحلية، وهو ما تسعى الجامعة لاستثماره ودعمه بشكل كبير لرفع تصنيفها محليًا ودوليًا.





وتابع أن احتواء الجامعة على تخصصات مميزة وفريدة وخاصةً الفنية منها، ومن بينها كلية الفنون التطبيقية أعرق الكليات الفنية على مستوى الشرق الأوسط يعزز من فرص تمثيل الجامعة محليا وإقليميا ودوليا بما تقدمة من إبداعات اساتذتها وطلابها في شتى المناحي والمجالات.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن مشاركة أحد أساتذة الكلية المميزين بالمعرض قد لاقت ردود أفعال إيجابية لدى جمهور المتلقين، وخاصةً في ظل كونها أول مشاركة مصرية، مضيفة أن المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية تساهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات ونقلها للطلاب والتعرف إلى أحدث ما وصلت إليه الفنون على مستوى العالم، ونقل الخبرات العالمية لأبنائنا بما يؤهلهم للمنافسة بشكل قوي ومميز.





وأشار الدكتور محمود القريني، إلى أن هذا المعرض يقصده المبدعون من جميع أنحاء العالم، بمختلف الثقافات واللغات ولكن لغة الفن تزيل جميع العقبات والحواجز من أمامها.



