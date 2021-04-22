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تبادل طلابي بين تمريض جامعتي قناة السويس وتكساس

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن الدكتور أحمد زكي حسين رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، عن مشاركة طلاب كلية التمريض جامعه قناة السويس في برنامج التبادل الافتراضي مع طلاب جامعة تكساس إيه أند إم التجارية، في اطار مبادرة TIEC وبالتعاون مع مبادرة Stevens وذلك تفعيلا للتبادل الطلابي الافتراضي والتبادل الثقافي. 

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن برامج التبادل الافتراضي تعد فرصة للتواصل مع الزملاء في جميع إنحاء العالم، ومشاركة المعلومات والخبرات والتعرف علي الثقافات الأخرى وممارسة اللغات الأجنبية بشكل أفضل. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض جامعه قناه السويس أن البرنامج استمر حوالي ٦ أسابيع من ٢ مارس الي ٧ أبريل ٢٠٢١ وتضمن البرنامج أنشطة مختلفة بين طلاب الجامعتين والمشاركة في مشروع تحت عنوان ( تقييم المعلومات والممارسات والاتجاهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بين الممرضات) وتحت إشراف الدكتورة سمر محمد عبد القادر مدرس تمريض صحة مجتمع.

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