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حبس 3 متهمين لتعديهم جنسيا على فتاة معاقة بالمطرية
الخميس 22/أبريل/2021 - 03:39 م
داليا عادل
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس 3 عاطلين، لقيامهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتمكنوا من القبض على اثنين من المتهمين سائقين ميكروباص، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
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