حبس 3 متهمين لتعديهم جنسيا على فتاة معاقة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس 3 عاطلين، لقيامهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.





وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.



