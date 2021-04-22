وزير الزراعة الزراعة يبحث مع سفير استراليا آفاق التعاون بين البلدين

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السفير/جلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

القصير أكد على حرص الدولة المصرية على التعاون البناء القائم على المصالح المشتركة وأشار إلى النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أن الزراعة أثبتت خلال أزمة فيروس كورونا أنها من القطاعات الهامة الداعمة لاقتصاديات الدول وأضاف أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة طيبة وتغزو أسواق أكثر من 150 دولة وان مصر تتبع كافة إجراءات الصحة الحيوانية والنباتية وتمتلك معامل دولية مرجعية وحجر زراعي على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية

وزير الزراعة بحث مع السفير الاسترالي التعاون في مجال تحسين السلالات والبحث العلمي الزراعي وأشار إلى امتلاك مصر لاهم مركزين للبحوث الزراعية والصحراء التطبيقية في المنطقة كما استعرض جهود الحكومة المصرية في مجال ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

القصير طالب السفير الاسترالي بتسهيل استيراد العنب المصري حيت تحتل مصر حاليا المركز الاول عالميا في تصدير البرتقال كما عرض عليه زيارة المزارع والمعامل المصرية للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل سلامة الغذاء سواء للسوق المحلي أو التصدير

من جانبه أعرب السفير جلين مايلز

عن سعادته بزيارة وزارة الزراعة والتباحث في كيفية زيادة التعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين مصر واستراليا وأكد على أن هناك تعاون قائم في مجال اللحوم والثروة الحيوانية وبعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها القمح والفول البلدي

"مايلز" أكد أيضا أن هناك علاقات طيبة بين البلدين وخاصة في مجال الزراعة

وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات التبادل التجاري بينهما

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه والإسراع بتنفيذه على أرض الواقع

حضر الاجتماع الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة