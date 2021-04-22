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استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)

حصلت الفجر علي نص الدعوي المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الاعلامي عمرو أديب يطالب فيها بتعويض 100 الف وواحد جنيه لإتهامه بالسب والقذف


تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامى، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو “الفلوس” الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه “حكاية” والمذاع على فضائية mbc.

يطالب فيها بتعويض قدرة 1000001 مائة ألف وواحد جنية، والتى تحدد لها جلسة السبت 29 مايو القادم، أمام محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول، "الإعلامي عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته

وأضافت الدعوى المقدمة من ن، أن المتهم، قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc".
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)
استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)

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