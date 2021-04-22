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ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني غياب واحد من نجوم الفريق عن مواجهة خيتافي المقرر لها اليوم الخميس لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني أن ديمبلي سوف يغيب عن المواجهة ضد خيتافي بسبب إنزعاجات عضلية وعودته للعب سوف يتم تحديدها وفق تعافيه من الإصابة.

وكان كومان قد إستدعى 23 لاعبًا للمباراة كالتالي :-

"تير شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، ميسي، ريكي بويج، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينيا، موريبا، مينجويزا، كونراد، أرناو تيناس".

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خيتافي برشلونة الدوري الاسباني

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