تركيا تسجل 362 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 الأخيرة

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الخميس، تسجيل 362 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 الأخيرة وهو أعلى معدل منذ تفشي الوباء.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.