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سيراميكا يستقر على الاستعانة بضياء السيد وعادل مصطفى

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الإستعانة بخدمات ضياء السيد في منصب المدير الفني للفريق خلفًا لهيثم شعبان الذي تمت إقالته خلال الساعات الماضية.

وإستقر مجلس إدارة الفريق على تواجد عادل مصطفى ضمن الجهاز المعاون لضياء السيد بعد أن رحل هيثم شعبان على خلفية توديع الفريق لمنافسات بطلة كأس مصر على يد مصر المقاصة.

يُذكر أن سيراميكا كليوباترا يتواجد حاليًا في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد خمسة وعشرين نقطة من ثمانية عشر لقاء.

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