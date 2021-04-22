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بوتين: نتخذ إجراءات لتخفيض انبعاثات الكربون

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:59 م
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستتخذ إجراءات لتخفيض انبعاثات الكربون.

 

 وأضاف بوتين، خلال كلمته في قمة المناخ: "يحب مضاعفة الجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ".

 

ومن جانبه، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من عواقب "عدم التحرك" في قضية المناخ، قائلًا: "سنقلل الانبعاثات الكربونية الصادرة من الولايات المتحدة".

 

وطالب بايدن، الدول التي تشكل أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بالعمل على الحد منها.

 

وتعد قمة المناخ التي تقودها الولايات المتحدة جزءًا من مبادرات إدارة بايدن لإظهار التزام الولايات المتحدة بمكافحة تغير المناخ بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق باريس.

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