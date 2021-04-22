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بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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نجحت وزارة الصحة في التعاقد لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في مصر، لتوفير احتياجات المواطنين وحمايتهم من العدوى.

ويرصد "الفجر"، الجرعات التي ستوفرها مصر من لقاح "سبوتينك V".

التعاقد لإنتاج لقاح "سبوتينك V":
بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، أعلنت موسكو، إبرام عقدًا كبيرًا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من اللقاح في مصر.

جرعات اللقاح:
وتكثر التساؤلات عن الجرعات التي ستنتج، لذا أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بحثت مع السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وبحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

وينوي الطرفان، إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع Minapharm بالقاهرة اعتبارًا من الربع الثالث من العام الجاري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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