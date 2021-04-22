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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت صحيفة " سكاي " الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إقتربت بقوة من حسم صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة أن الملكي إقترب من الحصول على توقيع النمساوي دافيد الابا لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق والذي رفض تمديد تعاقده مع العملاق البافاري.

وبذلك يكون الريال قريب للغاية من الحصول على توقيع اللاعب مجانًا مع وجود أنباء تفيد إلى توصل الملكي لإتفاق مع وكيل أعماله على ضمه حتى صيف العام 2026.

يُذكر أن الابا يلعب لصفوف فريق نادي بايرن ميونخ منذ العام 2010 لكنه رفض العرض الذي تم تقديمه بشأن تمديد التعاقد وأبدى رغبته في خوض تجربه جديدة خارج ملعب أليانز أرينا.

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