Advertisements

ما مقدار فدية الصيام عن اليوم؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام أنه لم يفرضه على كل المكلفين؛ بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه؛ والذي لا تلحقه به مشقة غير محتملة، ومن ثم أسقطه الله عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر، كما أعفى الشرع الحكيم الحامل والمرضع إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

واستشهد بقوله تعالى: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " وقال الحكيم الخبير: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". 

ولفت إلى أن المريض الذي يرجى برؤه والمسافر ومثلهما المرضع والحامل ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتا لا يجب عليه إلا القضاء فقط. 

أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره ؛ مثل الشيخ الكبير الذي أعجزه كبر عمره عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة الميئوس من شفائها؛ فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية ومقدار ها عن اليوم الواحد ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد. 

أخبار تهمك

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفلت من عقوبات اليويفا النارية

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعة و نصف

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ ساعتين

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

04:33 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر