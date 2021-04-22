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السجن 3 سنوات لمتهمين و10 سنوات لمتهم رابع فى تهريب المهاجرين إلى ألمانيا

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا وتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم، والمشدد 10 سنوات لرابع وتغريمة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول وشرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولة ألمانيا بطريقة غير مشروعة، باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة لها طابع غير وطني، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة ألمانيا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة، فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة تمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

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