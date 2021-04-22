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رسميًا.. ضياء السيد مديرًا فنيًا لسيراميكا كليوباترا خلفًا لهيثم شعبان

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي وذلك عقب إقالة الجهاز الفني السابق.

وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، أنه تم الإتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، في حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.

وأكد طارق أبو العينين أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، برصيد ٢٥ نقطة، من ١٨ مباراة

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