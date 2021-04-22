"بحوث البساتين" يوقع اتفاقية لتوريد 84 ألف شتلة زيتون لمشروع المليون ونصف فدان





وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اتفاق يقوم بموجبه المعهد بتوريد عدد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، والتى تدخل ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة، والتى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد وبدأت فى تفعيلها لخدمة مزارعى مشروع ال ١.٥ مليون فدان.





يأتى توقيع هذا العقد ضمن خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مؤخراً بين شركة الريف المصرى الجديد ومركز البحوث الزراعية.





وقد تضمن العقد الاتفاق على توريد أفخر الشتلات لعدد من أصناف الزيتون، بخصائص وكميات مقسمة كالتالى :





أصناف مائدة:

صنف بيكوال ٢٥٢٠٠ شتلة.

صنف منزانيللو ٢٥٢٠٠ شتلة.





أصناف مزدوجة مائدة - زيتية:

صنف كروناكى١٦٨٠٠ شتلة.

صنف كوراتينا ١٦٨٠٠ شتلة.

هذا، وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق القيام بتوفير الدعم الفنى لمنتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار التعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومركز البحوث الزراعية.