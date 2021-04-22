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طالبات كلية تمريض الأزهر ينظمن حملات توعية للوقاية من كورونا

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نظمت كلية التمريض بجامعة الأزهر قافلة توعوية إلى مجمع فتيات مدينة نصر النموذجي.
 
وأوضحت الدكتورة أمال السباعي عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر أن القافلة التوعوية التي سيرت كانت في إطار رسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكانت برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، مشيرة إلى أن القافلة ضمت طالبات الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة، قسم صحة المجتمع.
 
كما أوضحت عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر أن طالبات الكلية، قاموا بعمل توعية لطالبات مجمع فتيات مدينة نصر النموذجي، التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، حول أهمية النظافة، وكيفية المحافظة على الصحة العامة ومداومة النظافة للوقاية من الأمراض، ومراعاة التباعد الاجتماعي خاصة في ظل جائحة أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم. بجانب التثقيف بأهمية وضرورة الإلمام بالاسعافات الأولية سواء في المعاهد أو في البيوت، والمصالح العامة أوالطرق السريعة.

وعبرت عميدة كلية التمريض عن سعادتها بحسن استقبال طالبات كلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس.
 
وأشادت عميدة الكلية بالتزام طالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالإجراءات الوقائية اللازمة خلال فترة عمل القافلة، وحرصهم على الاستفادة الجيدة وتفاعلهم الإيجابي والإنصات الجيد للتوعية الصحية والتدريب عليها، مقدمة الشكر لكل قيادات الأزهر الشريف على هذا التعاون المثمر والبنّاء.

من جانبه وجه الدكتور حسن خليل رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، الشكر لجامعة الأزهر ولكلية التمريض على هذه القافلة التوعوية التي قامت بجهد كبير في سبيل التوعية الصحية السليمة، مطالبا بضرورة استمرارية إرسال مثل هذه القوافل التي تؤثر إيجابا في ثقافة وسلوك الجميع بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة وازهرنا الشريف.
 
جدير بالذكر أن القافلة التوعوية التي نظمتها كلية التمريض بجامعة الأزهر، تضمنت التوعية الصحية لطالبات ومعلمي وموظفي معهد مجمع فتيات مدينة نصر النموذجي، وقد لاقت ترحيبا كبيرا من إدارة مجمع المعاهد، الذين وجهوا الشكر والتقدير لطالبات كلية التمريض، مؤكدين أنهم نماذج مضيئة ومشرفه.

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