إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للتمثيل التجاري المصري

في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين ومجتمع الأعمال في مصر بإستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة ، أطلق جهاز التمثيل التجارى موقعه الإلكتروني الجديد www.ecs.gov.eg. وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى أن الموقع الالكتروني يتضمن العديد من الصفحات باللغة العربية التي تخاطب مجتمع الأعمال في مصر والتي تعرض الفرص التصديرية والدراسات التسويقية والمناقصات الدولية والاتفاقيات الدولية والقوانين المنظمة للتجارة والاستثمار وغيرها من المعلومات المتخصصة في مجال التجارة الدولية ،مشيراً إلى أن الموقع يتضمن أيضاً صفحات باللغة الإنجليزية لمخاطبة مجتمع الأعمال الدولي لتعريفه بفرص التجارة والاستثمار في مصر.





وأضاف مغاورى أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل نافذة رئيسية لتعزيز التواصل بين التمثيل التجاري المصري ومجتمع الأعمال في مصر والعالم بما يحقق مصالح مصر الاقتصادية ويسهم فى تنمية الناتج المحلي المصري.