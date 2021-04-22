رئيس الوزراء يلتقي وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من ملفات الوزارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة خلال المرحلة الحالية، وكذا الاستعدادات التي تجرى لتنظيم بعض الفعاليات الأثرية الكبرى.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على استمرار الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع السياحة والآثار، من أجل تنفيذ العديد من المشروعات السياحية الجديدة، لضمها إلى خريطة مناطق الجذب السياحي عالميا، فضلا عن دعم كافة المشروعات الكبرى في قطاع الآثار، الذي شهد العديد من الاكتشافات المهمة خلال الفترة الماضية.



وخلال اللقاء، عرض وزير السياحة عددا من المشروعات لتطوير المناطق التاريخية والسياحية في القاهرة؛ وذلك من أجل رفع مستواها كمناطق جذب سياحي، للسياحة المحلية والعالمية، ومن هذه المشروعات: مشروع إحياء منطقة القلعة التاريخية، وتطوير المناطق الخدمية بهذه المنطقة، بما يعمل على الاستفادة من هذه المنطقة بأسلوب أمثل، لاسيما بئر يوسف، ومتحف الشرطة، ومحكي القلعة، وما يتضمنه ذلك من استخدام تقنيات حديثة وتفاعلية لتقديم عروض جذابة للتعريف بآثار المنطقة، فضلا عن تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في المنطقة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ومنها مطعم القلعة، ومحل بيع المنتجات الحرفية، ومكتبة القلعة، فضلًا عن إنشاء مدرسة للتصميم التراثي للحرف التقليدية للخزف والجبس والمشغولات الخشبية، إلى جانب تقديم وزير السياحة لمقترحات أخرى تخص أعمال ترميم بعض المباني الأثرية في عدة مناطق.



كما تناول الوزير مقترحات أخرى لتطوير وتشغيل الخدمات بالمناطق الأثرية، مستعرضًا في هذا الصدد تفاصيل مقترح إنشاء مطعم عالمي حديث بقصر البارون تقوم فكرته على تقديم تجربة فريدة للزوار مستوحاة من ثقافة القصر، وتعكس مزيجا من الثقافتين المصرية والأوروبية.



وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور خالد العناني المقترحات الخاصة بتنظيم افتتاح بعض الفعاليات الكبرى، والتي من بينها مشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر، والجهود المبذولة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك الاستعداد للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.