مدرب الأهلي السابق يكشف خطأ موسيماني الكارثي أمام سموحة

كشف فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي، أسباب خسارة المارد الأحمر أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادي عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





وقال مبروك عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن حسام حسن مهاجم سموحه تعامل مع الهدف الثاني بذكاء كبير، واستغل تقدم الشناوي وخطأ المدافعين".





وأضاف:" الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في الفترة الحالية اثرت عليه في المباراة".





وتابع:" علي لطفي قدم مباراة كبيرة امام الزمالك، وكان لا بد من منحه الفرصه في مباراة سموحة، خاصة وان الشناوي عاد من اصابة فيروس كورونا".





وأوضح:" أن المنافسة على لقب الدوري المصري ستنحصر في النهاية بين الاهلي والزمالك".





وعن بطولة افريقيا، قال:" إنه يتمني مواجهة الاهلي صن داونز في دور ربع النهائي عن فرق شمال أفريقيا".



