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تعرف على معلق مباراة برشلونة وخيتافي الدوري الإسباني

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل فريق برشلونة نظيره خيتافي على ملعب الكامب نو، غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وستذاع مباراة برشلونة وخيتافي على قناة Bein Sports HD 1، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق يوسف سيف.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة ضد غرناطة.

بينما يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول انتهت لصالحه بهدف نظيف.

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في الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة

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