مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

يستهدف مسؤولو الأهلي عرض ثلاثة نجوم من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، للبيع خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





الراحلون عن الأهلي في الصيف المقبل

ويستهدف مسؤولو الأهلي إعارة الثلاثي مروان محسن، ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في ظل وجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفس مراكزهم وفقا لرؤية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





ويرغب مسؤولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي في إتاحة الفرصة أمام الثلاثي للمشاركة بشكل أساسي مع ضعف فرصة مشاركتهم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني هذا الموسم.





من جانبه خرج مروان محسن من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع عودة محمد شريف والتعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا.







