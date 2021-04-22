رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

خرج رئيس البرلمان العربي، عادل بن عب الرحمن العسومي، اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ليهنئ الرئيس عبد افتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وقال العسومي على حسابه بتويتر:"نرفع أسمى أيات التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، تلك الملحمة التي سطر فيها أبناء الشعب المصري أروع صور الفداء والتضحية من أجل الوطن.. تحية وتقدير لجنود مصر البواسل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".