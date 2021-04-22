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غانا تبحث استيراد كربونات الكالسيوم من مصر

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن رغبة كبرى الشركات الغانية في استيراد كربونات الكالسيوم المصرية .

وأوضح المجلس في بيان له اليوم/الخميس/أنه نظم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري لقاء عبر تطبيق زووم مع كبرى الشركات المستوردة لكربونات الكالسيوم من غانا لخلق فرص تصديرية جديدة وتنمية الصادرات المصرية من هذا المنتج إلى السوق الغاني .

وأضاف اجتمع المكتب التجاري في غانا برئيس شركة browtec limited الغانية المهتمة بدراسة امكانية استيراد الكالسيوم كربونات من مصر ، وقد أعربت الشركة عن رغبتها في تلقي العروض التصديرية من الشركات المصرية،حيث تمتلك الشركة مصنعا فى منطقة فولتا بغانا وتعد المورد الرئيسى لهذة المادة لشركة يونيلفير فى غانا الذى تستخدمه فى انتاج الصابون .

وكشف تقرير لمكتب غانا أن الشركة كانت تعتمد على الاستيراد من الصين ، ومع أزمة جائحة كورونا وارتفاع أسعار الشحن من الصين، وعدم توفر حاويات اعربت عن رغبتها فى الاستيراد من دول أخرى ومن بينها مصر، نظرا لما تعلمه من جودة المنتج المصري.

ووفقا للمكتب التجاري في غانا فان شركة" يونيلفير غانا" قامت بزيادة خطوط إنتاج الصابون الخاصة و ترغب فى استيراد كمية مناسبة لزيادة عملية الإنتاج، وتقوم الشركة بالاستيراد في حدود 15-20 حاوية 20 قدم شهريا عبوات 25 كيلو جراما.

وأضاف في حال التعاقد مع أحد الشركات المصرية فيمكن دراسة البدء فى استيراد مابين 10-12 حاوية شهريا .

تجدر الإشارة إلى أن مصر تصدر كربونات الكالسيوم لكل من الهند والسعودية وجنوب افريقيا والجزائر وغانا وبلجيكا وبنجلاديش وامريكا وساحل العاج وكينيا.

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