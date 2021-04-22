صلاح ينتظر انتفاضة غير عادية أمام نيوكاسل

يخوض فريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





يلتقي ليفربول مع نظيره ليفربول يوم السبت المقبل وذلك في تمام الساعة 13:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 14:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 11:30 ظهرا بتوقيت جرينتش.



