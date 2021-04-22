Advertisements

صلاح ينتظر انتفاضة غير عادية أمام نيوكاسل

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
Advertisements

يخوض فريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

يلتقي ليفربول مع نظيره ليفربول يوم السبت المقبل وذلك في تمام الساعة 13:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 14:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 11:30 ظهرا بتوقيت جرينتش.

وسيحاول محمد صلاح أن يعود لصدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي خاصة أنه تراجع للمركز الثاني بعد تسجيل هاري كين ثنائية في مرمى توتنهام بالجولة الماضية.

ويحتل صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ 21 هدفا.

أخبار تهمك

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 15 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعة

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي السابق يكشف خطأ موسيماني الكارثي أمام سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ ساعتين

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

04:33 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر