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صلاح ينتظر انتفاضة غير عادية أمام نيوكاسل
الخميس 22/أبريل/2021 - 04:31 م
الفجر الرياضي
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يخوض فريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
يلتقي ليفربول مع نظيره ليفربول يوم السبت المقبل وذلك في تمام الساعة 13:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 14:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 11:30 ظهرا بتوقيت جرينتش.
وسيحاول محمد صلاح أن يعود لصدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي خاصة أنه تراجع للمركز الثاني بعد تسجيل هاري كين ثنائية في مرمى توتنهام بالجولة الماضية.
ويحتل صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ 21 هدفا.
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