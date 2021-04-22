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البرلمان الأوروبي يصوت على اتفاقية التجارة الثلاثاء المقبل

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
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أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الأوروبي "جاومي دوتش" أن البرلمان الأوروبي سيصوت يوم الثلاثاء المقبل (27 أبريل الجاري) في جلسة تصويت عامة على اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تم تطبيقها مؤقتا منذ مطلع يناير الماضي.

وقال "دوتش" ،في تغريدة على وقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إن التطبيق المؤقت لهذه المعاهدة والتي أبرمت في شهر ديسمبر الماضي، ستنتهي في 30 أبريل الجاري وحيث تأخر النواب الأوروبيون في تحديد موعد للتصويت وذلك احتجاجا على تأجيل لندن لبعض ضوابط البضائع في أيرلندا الشمالية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر في 13 أبريل الجاري للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على إتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكنه أرجأ قرارا بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.

يذكر أن تصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الإتفاقية التي أبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر الماضي.

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