مجلس أمناء "القومي للحوكمة" يعقد اجتماعه الأول بعد قرار تشكيله الجديد





أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، موضحة أن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطط التنمية في أي دولة.





جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط حول اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الأول بعد قرار تشكيله الجديد; برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الأمناء لبحث ومناقشة أنشطة المعهد، وخطة تطوير الأعمال به.





حضر الاجتماع الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والسادة أعضاء مجلس الأمناء.





ورحبت الدكتورة هالة السعيد بأعضاء مجلس الأمناء، الذي تم تشكيله بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 2021.





وأضافت السعيد أن المعهد منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيمه وتسميته باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة; وهو منوط بمسئوليات التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة ليخدم رؤية مصر 2030 من خلال مبادرات التوعية بالاستدامة، وتطوير الاستراتيجيات، ورصد ترتيب مصر وفقا للمؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة.





وقالت السعيد إن رؤية المعهد تتمثل في أن يصبح مركز التميز الرائد في تقديم الاستشارات والأبحاث والتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن المعهد يسعى إلى تعزيز وتطوير مكانة مصر فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التى تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في مصر.





وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالنهج الذي يتبعه المعهد بالتوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة شريفة شريف إنجازات وأنشطة المعهد خلال الفترة الأخيرة، حيث أشارت إلى أنه بالنسبة لتمكين المرأة على مستوى جمهورية مصر العربية; فقد تم تدريب عدد 90 سيدة من القيادات بمحافظة القاهرة ضمن البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" في مرحلته الأولى، كما تم تدريب عدد 125 قيادة نسائية تمثل محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، المنيا، الأقصر في المرحلة الثانية من ذات البرنامج.





وعلى مستوى إفريقيا، أوضحت شريف أنه تم تدريب عدد 100 سيدة أفريقية تمثل 45 دولة فى البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية الأفريقية" في مرحلته الأولى، وتدريب 112 سيدة أفريقية تمثل 38 دولة أفريقية في ذات البرنامج بمرحلته الثانية، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الحلقات النقاشية لعدد من المتدربات الأفريقيات شملت موضوعات مختلفة.





وأشارت شريف إلى عقد عدد من مبادرات التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بمشاركة أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تم عقد عدد 6 جلسات حوار مجتمعي حول ميثاق المواطن للقطاعات المختلفة لأكثر من 200 مشارك.





وحول مبادرة "كن سفيرا" قالت شريف إنه تم إطلاق المرحلة الأولي من المبادرة لتدريب 1000 شاب وشابة من سن 18-35 من الكشافة والجامعات المصرية بهدف تمكينهم ليصبحوا مدربين معتمدين شدش من المعهد لنشر الوعي عن التنمية المستدامة، مشيرة إلى تدريب 250 شابا وشابة خلال المرحلة الأولى.





وفيما يتعلق بمرصد الحوكمة، أوضحت الدكتورة شريفة شريف أن المرصد يهدف إلى دعم الممارسات الحكومية الجيدة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى إنشاء شبكة قوية وحوار بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لتشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، ورصد ومراجعة ورفع التقارير عن مؤشرات الحوكمة المتعددة على المستويات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى نشر تقرير سنوي عن ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة، مع تقديم توصيات حول كيفية التقدم بالترتيب، ووضع مؤشر قومي للحوكمة.





تابعت شريف أن المعهد يعمل على إعداد وإطلاق المؤشر الوطني للحوكمة معتمد علي المستوي الدولي، حيث أنه من خلال الشراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة يمكن ضمان الموضوعية والحيادية في إطلاق المؤشر، مشيرة إلى أن المؤشر الوطني للحوكمة يهدف إلى رصد الأداء الوطني في الحوكمة ووضع تقرير سنوي في هذا الشأن بالإضافة إلى المجالات المختلفة للتنمية المستدامة علي الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.





وأوضحت أن متابعة ترتیب مصر في المؤشرات الدولیة يستند على 18 مؤشرا مختلفا للحوكمة یتم إصدارھم من 12 مؤسسة ومنظمة دولیة واقلیمیة ومحلیة.





كما أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى إطلاق منصة "استدامة" http://estedama.gov.eg/ للتعليم الرقمي والتي تتیح أكثر من 50 برنامجا في المجالات المختلفة في الحوكمة والتنمیة المستدامة من خلال التدریب التفاعلي فى التطویر وبناء القدرات، بالإضافة إلى إطلاق منصة التعليم الرقمي ATINGI خصيصًا للدول الأفريقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بهدف تحسين التدریب المھني عن طریق التعلیم الإلكتروني، مشيرة إلى أن مصر هي الشريك الحصري للمنصة https://www.atingi.org/.





وناقش اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مقترح تعديل الهيكل التنظيمي، وموازنة المعهد حتى 30 يونيو 2021، والحساب الختامي له.





ويضم تشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة سميحة السيد فوزي أستاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزيرة التجارة والصناعة سابقا، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المستشار محمد عبدالعزيز أبازيد نائب رئيس محكمة النقض، السفير محمد راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، الدكتورة سارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة علياء عبدالعزيز خبير الحوكمة، الدكتور السيد إبراهيم تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.



