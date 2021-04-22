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الكينج يغني لله والوطن والانسان في أعياد تحرير سيناء بالاوبرا

الخميس 22/أبريل/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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يحي الفنان الكبير محمد منير حفل رمضاني بدار الاوبرا المصرية في التاسعة والنصف مساء الاحد 25 ابريل على مسرح النافورة الخارجي وذلك ضمن برامج الفني الذى اعدته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتحت اشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني. 


أعد منير مجموعة من اشهر اعمالة الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات هامه في مشواره الفني ورحلة من الغناء امتدت لاكثر من 42 عاما وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض واحساس الشارع والمواطن ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي.


ووجه منير التهنئة لجموع المصرين بالشهر الكريم وذكري اعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة اقامة الحفل وأكد ان مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الابي الكريم كما يوجه منير مجموعة رسائل هامه للجمهور خلال الحفل .


وشددت دار الاوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الامنه .

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