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تعليق قوي من أنشيلوتي بشأن دوري السوبر الأوروبي

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:00 م
انشيلوتي
انشيلوتي
وكالات
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علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون على تأسيس أندية أوروبية لدوري السوبر الأوروبي.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي قبل مباراة آرسنال الجمعة "أول رد فعل لي.؟ قلت إنهم يمزحون، وإنها بالتأكيد نكتة".

وأضاف "إنها مزحة لأنهم سألوني قبل أسابيع في التلفزيون عن هذا وقلت إنه لا يمكن أن يحدث لأنه مستحيل. الثقافة الرياضية الأوروبية مختلفة عن الأمريكية، ليس لأنهم مخطئون، ونحن لا، ولكن الناس والثقافة مختلفة".

وتابع "الرياضة في أمريكا هي ترفيه، ولكن في أوروبا، نحن نعيش النتيجة بشغف. كرة القدم الآن هي الرياضة والعمل، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار كلا الأمرين".

وأكد أن الـ12 فريقاً المؤسسين للبطولة كانوا مخطئين "لأنهم لم يأخذوا رأي اللاعبين والمدربين والجماهير في اعتبارهم".

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