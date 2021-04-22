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عاجل - الكشف عن الثلاثي الكِبار في قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الثلاثي الكبار الذي سيتم ضمهم للمشاركة مع الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

وعلم الفجر الرياضي أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وكانت قرعة المسابقة قد أجريت اليوم حيث تم تقسيم المنتخبات الـ 15 إضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة
28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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