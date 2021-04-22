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تعرف علي ضيف رامز جلال اليوم من "رامز عقله طار"

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال الفنان أحمد مالك ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه العاشره من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر. 


ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.


يذكر أن احمد مالك يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " نسل الاغراب" بطوله احمد السقا، أمير كراره ، نجلاء بدر، مي عمر، احمد داش تأليف واخراج محمد سامي

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