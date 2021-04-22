Advertisements

الفجر كلينك/ نصائح لاعداد أطباق رمضانية صحية (فيديو) 

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
Advertisements
تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتورة جيهان فؤاد، عميد معهد التغذية واستشاري تغذية الأطفال والتغذية الاكلينيكية، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

توضح الدكتورة "جيهان فؤاد"، خلال الفيديو "الفجر كلينك" نصائح لاعداد اطباق رمضانية صحية، كالآتي:

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ أقل من ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:09 م

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر