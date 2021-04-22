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نشرة حوادث الفجر: قتل سيدة بـ17 طعنة في نهار رمضان
الخميس 22/أبريل/2021 - 05:02 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
السجن 3 سنوات لمتهمين و10 سنوات لمتهم رابع فى تهريب المهاجرين إلى ألمانيا
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا وتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم، والمشدد 10 سنوات لرابع وتغريمة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين آخرين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
حبس 3 متهمين لتعديهم جنسيا على فتاة معاقة بالمطرية
أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس 3 عاطلين، لقيامهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
17 يونيو.. الحكم في دعوى تفسير حكم المعاشات
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، للحكم بجلسة 17 يونيو المقبل، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"قتلها قبل الإفطار".. ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته بـ17 طعنة بالوراق
حصلت بوابة "الفجر" على صورة المتهم "إبراهيم.ض" لاتهامه بقتل زوجته "مروة" ب١٧ طعنة لشكه في سلوكها بالوراق، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"خايفة يعمل فيا حاجة".. آخر مكالمة بين السيدة المقتولة بـ17 طعنة وشقيقتها بالوراق
قبل ساعات معدودة من قتل سيدة بـ17 طعنة على يد زوجها بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة، توجهت الضحية إلى منزل خالها ورفقتها زوجها وأطفالها الأربعة، وبعد قضاء السهرة رفقته، عادت إلى مسكنها مرة أخرى، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
استولى على 10 ملايين جنيه من الأهالي.. الأموال العامة تضبط شخصا بإحدى محافظات الصعيد
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من (5) أشخاص ضد كلًا من (أحد الأشخاص - سيدة)، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
السجن 3 سنوات لمتهمين و10 سنوات لمتهم رابع فى تهريب المهاجرين إلى ألمانيا
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا وتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم، والمشدد 10 سنوات لرابع وتغريمة 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين آخرين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
حبس 3 متهمين لتعديهم جنسيا على فتاة معاقة بالمطرية
أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس 3 عاطلين، لقيامهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
17 يونيو.. الحكم في دعوى تفسير حكم المعاشات
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، للحكم بجلسة 17 يونيو المقبل، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"قتلها قبل الإفطار".. ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل زوجته بـ17 طعنة بالوراق
حصلت بوابة "الفجر" على صورة المتهم "إبراهيم.ض" لاتهامه بقتل زوجته "مروة" ب١٧ طعنة لشكه في سلوكها بالوراق، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"خايفة يعمل فيا حاجة".. آخر مكالمة بين السيدة المقتولة بـ17 طعنة وشقيقتها بالوراق
قبل ساعات معدودة من قتل سيدة بـ17 طعنة على يد زوجها بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة، توجهت الضحية إلى منزل خالها ورفقتها زوجها وأطفالها الأربعة، وبعد قضاء السهرة رفقته، عادت إلى مسكنها مرة أخرى، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
استولى على 10 ملايين جنيه من الأهالي.. الأموال العامة تضبط شخصا بإحدى محافظات الصعيد
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من (5) أشخاص ضد كلًا من (أحد الأشخاص - سيدة)، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
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