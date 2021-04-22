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الشهيد الـ(474).. "الأطباء" تنعي استشاري أنف وأذن بالإسكندرية

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد طارق شلبي، استشاري أنف وأذن ومدير اداره العلاج الحر بالاسكندرية، سابقا والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الدكتور عبدالشهيد الدكتور محمد طارق شلبي، الطبيب رقم الــ(474)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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