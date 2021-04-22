جميلة عوض تفجر مفاجأة جديدة في حرب أهلية

بعد التطورات التي طالت شخصية تمارا في الحلقات السابقة، وأداء جميلة عوض المتصاعد اللافت للأنظار، أصبح الجمهور ينتظرون خطوتها التالية أو ربما خطتها التالية، ولكنها ستظل قادرة على إثارة دهشة الجميع، إذ لا يوجد لديها أي حدود أو خطوط حمراء تمنعها عند التفكير في الإنتقام من الآخرين. فهذه المرة حان دور نور التي تعتقد أنها سرقت مكانتها التي تستحقها عند والدتها، فعاقبتها بتشويه صورتها أمام والدة زياد حتى تفرق بينهما.













دائماً ما تقف تمارا لتشاهد ما يحدث حولها من بعيد، ثم تلمع في عينيها وتخطر الأفكار الشيطانية على رأسها، وتستطيع جميلة عوض تجسيد هذه الحالة التي تجعل المشاهدين يتوحدون معها، فهم يعرفون دوافعها، وأحياناً ما تتملكهم حالة من الحيرة بين الإشفاق عليها أو النفور منها. فتمارا هنا مثل الجوكر الذي شعر بأن العالم من حوله يرفضه، فبدأ يراقب الأشخاص من حوله، ثم يخطط لقلب حياتهم رأساً على عقب، وهي المقارنة أو مواطن التشابه بين الشخصيتين التي لفتت أنظار الجمهور ودفعتهم للحديث عن الأمر على مواقع التواصل الإجتماعي، وصناعة ميمز وتصميمات تضع تمارا في خانة واحدة مع الجوكر.









ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.



