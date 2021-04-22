Advertisements

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور السيد محمد السيد عبد الحليم، استشاري النساء والتوليد بالاسكندرية، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور السيد محمد السيد عبد الحليم، الطبيب رقم الــ(475)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

منذ ساعة و 24 دقيقة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:09 م

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر