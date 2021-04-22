خالد جلال يضع اللمسات الأخيرة لاحتفال "نصر العاشر من رمضان"

تفقد المخرج خالد جلال منذ قليل، إستعداد وتجهيز مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ليضع اللمسات الأخيرة للمسرح لاستقبال احتفال نصر العاشر من رمضان، ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، الذى من المقرر استمرار فعالياته حتى ٢١ رمضان الثالث من مايو المقبل.









كما تفقد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض " انتصارات العاشر من رمضان فى الوثائق المصرية" ضمن فعاليات الاحتفال، والذى تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع القطاع، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف شادى سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، ويستمر المعرض حتى ٢٤ أبريل الجارى.









ومن المقرر أن يتم اليوم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة، وعدد من نجوم ونجمات الفن، الذين قدموا أعمالًا فنية وطنية، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.









يأتى ذلك فى الليلة الرابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، ويلي التكريم حفل غنائى تحييه الفنانة "مي فاروق"، حيث تشدو بباقة متنوعة من الأغانى الوطنية والدينية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة.



