Advertisements

أحمد ناجي يوجه رسالة لـ"الشناوي" بعد خسارة الأهلي

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:31 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
Advertisements

حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، على الخطأ الكارثي لمحمد الشناوي حارس الأهلي والذي تسبب في خسارة الأهلي أمام الفريق السكندري.

وقال ناجي عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"،"الحمدالله على الفوز بالأمس على الأهلي، الفوز جاء بعد تعثرات كثيرة بعد 12 تعادل في الدوري".

وأضاف مدرب سموحة: "اذا حققنا الفوز في مباراتين او ثلاثة مباريات كنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري المصري".

وتابع:"نمتلك حارس مرمي كبير دولي، كنا نتوقع انضمامه للمنتخب في المعسكر الماضي".

وعن خطأ الشناوي، قال:"إن الشناوي حارس كبير والخطأ مشترك مع مدافعي الأهلي، مضيفا أن اكبر حراس في العالم بتخطأ".

واوضح:" كان من المفترض أن يبدا على لطفي المباراة بدلا من الشناوي خاصة أنه خارج من فورمه وثقة كبيرة عقب تألقة في مباراة القمة أمام الزماك".


أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعتين

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 10 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ أقل من ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:09 م

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر