أحمد ناجي يوجه رسالة لـ"الشناوي" بعد خسارة الأهلي





حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، على الخطأ الكارثي لمحمد الشناوي حارس الأهلي والذي تسبب في خسارة الأهلي أمام الفريق السكندري.





وقال ناجي عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"،"الحمدالله على الفوز بالأمس على الأهلي، الفوز جاء بعد تعثرات كثيرة بعد 12 تعادل في الدوري".





وأضاف مدرب سموحة: "اذا حققنا الفوز في مباراتين او ثلاثة مباريات كنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري المصري".





وتابع:"نمتلك حارس مرمي كبير دولي، كنا نتوقع انضمامه للمنتخب في المعسكر الماضي".





وعن خطأ الشناوي، قال:"إن الشناوي حارس كبير والخطأ مشترك مع مدافعي الأهلي، مضيفا أن اكبر حراس في العالم بتخطأ".





واوضح:" كان من المفترض أن يبدا على لطفي المباراة بدلا من الشناوي خاصة أنه خارج من فورمه وثقة كبيرة عقب تألقة في مباراة القمة أمام الزماك".







