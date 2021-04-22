Advertisements

"رسالة سببها الشك".. نجل خال السيدة المقتولة بـ17 طعنة بالوراق يدلى بأقوال صادمة

الخميس 22/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل سيدةبـ17 طعنة على يد زوجها بالوراق، وأدلى نجل خال الضحية أقواله، أنهم على صلة قرابة كبيرة، وكان يعتبرها"مثل شقيقته".

وأضاف في أقواله أمام النيابة، أن المجني عليها كانت في منزلهم قبل يوم من وقوع الجريمة لغضبها من زوجها، وعندما عادت المنزل مع زوجها أرسلت له رسالة كانت سبب الشك الذي دخل قلب زوجها، وكان مضمونها"معلش ياحبيبي مشيت مع إبراهيم عشان خاطر أولادي"، مشيرًا أن العائلة بأكملها تعلم حبنا كمثل الأخوات لبعض، وكلمة "حبيبي" دائمًا كانت تقال.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم "إبراهيم. ع. م" ٣٧ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بـ١٧ طعنة أمام نجلهما بالوراق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وذلك بسبب شكه في سلوكها، أن الزوج عاد من عمله  قبل ميعاد الإفطار أمس الأربعاء، فوجد زوجته تتحدث في الهاتف، وعندما سألها مع من تتحدث، فانكرت، وطعنها دون أن يشعر.

وأضافت التحقيقات، أن الواقعة، حدثت أمام نجلهما الصغير، حيث إنه الشاهد على جريمة والده.

وأفاد في اعترافاته، أنه قام بطعنها عده طعنات تصل لـ١٧ طعنه، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا،" كانت بتكلم في التليفون كتير".

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها ربة منزل، ووجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ أقل من نصف ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات المصرية والمساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين

منذ ساعة و 25 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:09 م

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

05:32 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على كارتيرون

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر