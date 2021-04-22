"رسالة سببها الشك".. نجل خال السيدة المقتولة بـ17 طعنة بالوراق يدلى بأقوال صادمة



وأضاف في أقواله أمام النيابة، أن المجني عليها كانت في منزلهم قبل يوم من وقوع الجريمة لغضبها من زوجها، وعندما عادت المنزل مع زوجها أرسلت له رسالة كانت سبب الشك الذي دخل قلب زوجها، وكان مضمونها"معلش ياحبيبي مشيت مع إبراهيم عشان خاطر أولادي"، مشيرًا أن العائلة بأكملها تعلم حبنا كمثل الأخوات لبعض، وكلمة "حبيبي" دائمًا كانت تقال.



وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم "إبراهيم. ع. م" ٣٧ عامًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بـ١٧ طعنة أمام نجلهما بالوراق.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وذلك بسبب شكه في سلوكها، أن الزوج عاد من عمله قبل ميعاد الإفطار أمس الأربعاء، فوجد زوجته تتحدث في الهاتف، وعندما سألها مع من تتحدث، فانكرت، وطعنها دون أن يشعر.



وأضافت التحقيقات، أن الواقعة، حدثت أمام نجلهما الصغير، حيث إنه الشاهد على جريمة والده.



وأفاد في اعترافاته، أنه قام بطعنها عده طعنات تصل لـ١٧ طعنه، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا،" كانت بتكلم في التليفون كتير".



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها ربة منزل، ووجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل سيدةبـ17 طعنة على يد زوجها بالوراق، وأدلى نجل خال الضحية أقواله، أنهم على صلة قرابة كبيرة، وكان يعتبرها"مثل شقيقته".